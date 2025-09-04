Новосибирск открыл новую станцию метро на самом длинном метромосту в мире

В Новосибирске введена в эксплуатацию новая станция метрополитена «Спортивная». Управление Росреестра по Новосибирской области провело кадастровый учет и зарегистрировало права на здание площадью 14,7 тысячи квадра метров в рекордные сроки.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, эта станция стала 14-й в новосибирском метро и представляет собой ключевой транспортный узел, особенно важный для посетителей ледового дворца «Арена» и прилегающей парковой зоны.

Уникальность новой станции заключается в ее расположении на самом длинном метромосту в мире. Конструкция включает четыре этажа, один из которых подземный, и оснащена береговыми платформами и станционными дверьми.

Ожидается, что пропускная способность станции достигнет 62 тысяч человек в сутки, что сделает ее самой загруженной в городе. Открытие «Спортивной» знаменует новую веху в развитии новосибирского метрополитена, первый участок которого был запущен еще в 1986 году.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске завершена модернизация спортивных площадок.