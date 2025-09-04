82.76% -1.2
сегодня 20:26
наука

Новосибирские учёные победили онкологию в пробирке

Фото: Сиб.фм

Ученые из Института теоретической и прикладной механики СО РАН в Новосибирске разработали инновационный метод борьбы с онкологическими заболеваниями.

В его основе лежит применение холодной плазмы, которая селективно уничтожает раковые клетки, не нанося вреда здоровым тканям.

Технология уже продемонстрировала высокую эффективность в доклинических испытаниях против таких агрессивных форм рака, как карцинома легкого, меланома, а также опухоли молочной железы и кишечника. Ключевое преимущество метода перед стандартной химиотерапией — его избирательное действие, что минимизирует побочные эффекты.

Для создания технологии была собрана междисциплинарная научная группа, а оборудование для генерации холодной плазмы разрабатывалось совместно со специалистами из Института физики полупроводников.

Несмотря на обнадеживающие результаты, метод нуждается в дальнейших углубленных исследованиях и масштабных клинических испытаниях. Для его скорейшего внедрения в медицинскую практику необходимы существенные финансовые инвестиции и государственная поддержка. Без этого перспективная разработка рискует остаться в стенах лаборатории.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирские ученые создали новый препарат от бешенства.

Денис Дычаковский
Журналист

