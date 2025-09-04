Новосибирский юрист прокомментировал новые нормы в КоАП о поиске экстремистских материалов

С 1 сентября 2025 года вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, а именно, вступает в силу статья 13.53 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе, с использованием ВПН.

О том, какие изменения будут ждать россиян в связи с этим, изданию Сиб.фм рассказал в комментарии для него ведущий юрист Правового центра "Алмаз Новосибирск" Денис Карякин.

В статье ВПН носит название «программно-аппаратные средства доступа к информационный ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен», подчеркнул он. Законодателем устанавливается административное наказание за умышленный поиск в Интернете экстремистских материалов, включенных в специальный государственный реестр таких материалов.

К экстремистским материалам относятся, в том числе, литература, видео, аудио и сайты из вышеуказанного реестра, работы участников нацисткой партии Германии и других деятелей нацистского режима Второй Мировой войны, вина которых установлена Нюрнбергским трибуналом. К экстремистским материалам относятся даже фото изображения данных людей. Также сюда причислены публикации, оправдывающие насилие на религиозной или этнической почве.

При этом, в публичных выступлениях представители законодательной ветви власти заявляют, что использование ВПН для обеспечения доступа к заблокированным в России западным соцсетям, что является основной целью использования ВПН у большинства граждан — не будет квалифицироваться как административное правонарушение, предусмотренное ст. 13.53 КоАП РФ. Также не будет наказываться «случайное открытие» запрещенных материалов. Штраф, предусмотренный за совершение указанного деяния, составляет от 3 до 5 тысяч рублей.

Учитывая наложение за последние годы множества запретов на использование иностранных ресурсов, возросла популярность ВПН сервисов. В связи с этим уже длительное количество времени прослеживается тенденция на ужесточение законодательства в области применения впн сервисов и их рекламы. Так, проводятся массовые блокировки ВПН приложений, особенно бесплатных — приложения удаляются с интернет-платформ, обеспечивающих скачивание этих приложений, либо же их использование становится невозможным из-за замедления.

С юридической точки зрения не совсем понятно, как будет подтверждаться умышленность или неумышленность административного правонарушения, установленного ст. 13.53 КоАП РФ, ведь для привлечения гражданина к административной ответственности необходимо наличие умысла в его деянии.

Будет ли человек считаться правонарушителем, если забыв отключить ВПН, забредет на сайт, где будут размещены экстремистские и материалы? Как установить, что лицо намеревалось найти именно запрещенную информацию? В настоящее время на эти вопросы сложно ответить до формирования хоть какой-то судебной практики, отмечает юрист.

"При этом депутаты также заявляют, что не могут прийти к однозначности в этом вопросе и этот вопрос доказывания умысла является дискуссионным по сей день", — подчеркнул Карякин.

Так или иначе, законодательством РФ установлена презумпция невиновности лица, привлекаемого к административной ответственности, и его вина должна быть доказана. Именно суд оценивает обстоятельства дела и дает им оценку, устанавливает, знало и намеревалось ли лицо зайти именно на этот сайт.

"Налицо скорое расширение списка экстремистских материалов, куда, возможно, будут включены и материалы, публикуемые иностранными агентами, что еще больше затруднит доступ граждан к таким данным", — отметил специалист по юриспруденции.

