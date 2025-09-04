82.76% -1.2
сегодня
04 сентября, 23:16
пробки
1/10
погода
+10°C
курсы валют
usd 81.29 | eur 94.77
сегодня 21:21
проиcшествия

Новосибирца поймали с запрещенным предметом на входе в суд

Фото: ГУФССП России по Новосибирской области

В новосибирском суде у посетителя изъяли нож, замаскированный под флешку.

В здании суда Новосибирска у 38-летнего мужчины был обнаружен и изъят запрещенный предмет. Инцидент произошел во время планового досмотра, который проводили судебные приставы.

При проверке с помощью металлодетектора у посетителя был найден предмет, по внешнему виду напоминающий обычную USB-флешку. Однако при более тщательном осмотре из устройства неожиданно выдвинулось лезвие.

Ранее мужчина уверял сотрудников, что при нем нет никаких запрещенных предметов. В отношении нарушителя был составлен административный протокол по статье о неуважении к суду.

Об этом инциденте сообщили в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм писал о том, что спецназ ГУ ФССП и приставы провели рейд по розыску должников в Новосибирске.

Денис Дычаковский
Журналист

