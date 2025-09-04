Пенсии в России растут темпами превышающими инфляцию

По данным эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, темпы роста пенсий за период с 1 июля 2024 года по 1 июля 2025 года значительно опережают инфляцию.

Как сообщает aif.ru, средний размер пенсии по старости увеличился на 11,74% — с 22,46 до 25,1 тысячи рублей.

Наиболее существенный рост отмечен у работающих пенсионеров — их выплаты выросли на 18,94% (с 18,57 до 22,09 тысячи рублей). У неработающих пенсионеров прирост составил 10,32% (с 23,41 до 25,83 тысячи рублей).

Экономист подчеркивает, что такие показатели обусловлены двумя ключевыми факторами: возвращением индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2025 года, которая рассчитывается от суммы с учетом всех предыдущих индексаций, и ежегодной августовской корректировкой страховых пенсий в связи с продолжением трудовой деятельности и уплатой страховых взносов.

