82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
04 сентября, 19:03
пробки
6/10
погода
+15.3°C
курсы валют
usd 80.84 | eur 94.25
82.76% -1.2
сегодня
04 сентября, 19:03
пробки
6/10
погода
+15.3°C
курсы валют
usd 80.84 | eur 94.25
сегодня 16:31
общество

Пенсии в России растут темпами превышающими инфляцию

Фото: Сиб.фм

По данным эксперта Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина, темпы роста пенсий за период с 1 июля 2024 года по 1 июля 2025 года значительно опережают инфляцию.

Как сообщает aif.ru, средний размер пенсии по старости увеличился на 11,74% — с 22,46 до 25,1 тысячи рублей.

Наиболее существенный рост отмечен у работающих пенсионеров — их выплаты выросли на 18,94% (с 18,57 до 22,09 тысячи рублей). У неработающих пенсионеров прирост составил 10,32% (с 23,41 до 25,83 тысячи рублей).

Экономист подчеркивает, что такие показатели обусловлены двумя ключевыми факторами: возвращением индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2025 года, которая рассчитывается от суммы с учетом всех предыдущих индексаций, и ежегодной августовской корректировкой страховых пенсий в связи с продолжением трудовой деятельности и уплатой страховых взносов.

Ранее сообщалось, что пенсионерам из Новосибирска пересчитают пенсии.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.