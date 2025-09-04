82.76% -1.2
сегодня 11:18
общество

Ребенок запер маму на балконе в Новосибирcке

Фото: Сиб.фм

Маленький ребенок закрыл маму на балконе.

В Новосибирске на улице Высоцкого годовалый ребенок случайно закрыл балконную дверь, заперев свою маму на балконе. А так как входная дверь была закрыта на внутреннюю задвижку, отец также не мог попасть в квартиру.

Экипаж аварийно-спасательной службы «Вега-1» оперативно прибыл на место происшествия и обеспечил безопасный доступ в квартиру. Ребенок был передан родителям в полном порядке.

Напомним, что улицы у станции «Монолитная» под Новосибирском залило потоками пены.

Валерия Митрохина
Журналист

