Ребенок запер маму на балконе в Новосибирcке

Маленький ребенок закрыл маму на балконе.

В Новосибирске на улице Высоцкого годовалый ребенок случайно закрыл балконную дверь, заперев свою маму на балконе. А так как входная дверь была закрыта на внутреннюю задвижку, отец также не мог попасть в квартиру.

Экипаж аварийно-спасательной службы «Вега-1» оперативно прибыл на место происшествия и обеспечил безопасный доступ в квартиру. Ребенок был передан родителям в полном порядке.

