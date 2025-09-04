4 сентября Greenway Global сообщила об уходе из жизни «так и оставшегося непревзойдённым, основателя команды СуперГерои Вячеслав Кацуба». Мужчина недавно отметил 50-летний юбилей, но как оказалось, долгие годы боролся с тяжелой болезнью, о которой знали только близкие.

«Гений командообразования, бунтарь по жизни и любящий семьянин, акула и главная рок-звезда сетевого: равнодушным Шарк не оставлял никого. За ним наблюдали, его цитировали, на него пытались быть похожими. Слава, ты был и навсегда останешься для нас экспертом в том, как жить свою жизнь», — сообщили в Greenway.

Популярность Вячеславу принесло участие в адаптации британского шоу «Секретный миллионер» в 2021 году. Кацуба принял участие в пятом сезоне и примерил на себя жизнь бездомного, окунувшись в жизнь российской глубинки.

Вячеслав Кацуба родился 5 августа 1975 года в Новосибирске. Его ранняя биография ничем не примечательна. В 2014-ом году Шарк начал карьеру в NL International — классической маркетинговой пирамидой по продаже пищевых добавок, средств для ухода и уборки. Затем бизнесмен ушел в Greenway, основав команды «Супергерои». Он стал лидеров для новичков, которым демонстрировал Mercedes GLE Coupe AMG. Кацуба неоднократно говорил, что такое авто доступно «абсолютно всем, кто работает на Greenway». Соцсети бизнесмена пестрят иллюстрациями успеха и атрибутов красивой жизни.

Шарк был большим любителем путешествий по миру и разного рода экстрима. Из его соцсетей следует, что мужчина регулярно прыгал с парашюта, гонял на серфе, спускался на глубину водоемов.

Кацуба женат с 2019 года, у него осталось двое сыновей. Его статус "ВКонтакте" на момент публикации следующий: Эксперт в области «Как жить Свою Жизнь».