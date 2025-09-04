В Искитиме на 99-м году жизни скончался последний ветеран Великой Отечественной войны

В городе Искитиме Новосибирской области умер Николай Чивелёв, почётный гражданин города и последний ветеран Великой Отечественной войны. Ему было 99 лет.

Николай Дмитриевич родился в 1926 году в поселке Светлово Искитимского района. В 1943 году его призвали в Красную армию. Он служил в запасном стрелковом полку в Бердске, где участвовал в подготовке новобранцев, а затем продолжил службу в Прибалтике, дослужившись до звания майора. После демобилизации ветеран работал на заводе «Ригасельмаш».

Николай Чивелёв был награжден медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги», орденом Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран труда СССР», а также юбилейными наградами, включая медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». В 2025 году ему был вручен почетный знак «Почётный житель Новосибирской области — участник Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

В администрации Искитима заявили, что жизненный путь Николая Чивелёва является примером мужества, стойкости и беззаветного служения Родине. Городские власти выразили соболезнования родным и близким ветерана, отметив, что светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах жителей города.

Ранее сообщалось, что в Линево Новосибирской области 4-летняя девочка выпала из окна пятого этажа.