сегодня 10:00
общество

В Искитиме почтили память героев Второй мировой войны

Фото: пресс-служба администрации Искитима

В Искитиме Новосибирской области состоялся торжественный митинг, посвященный 80-летию со дня окончания Второй мировой войны.

Мероприятие прошло 3 сентября на площадке у городского историко-художественного музея и Аллеи Героев.

Участие в церемонии приняли глава города Сергей Завражин и председатель Совета депутатов Юрий Мартынов. В своем выступлении мэр подчеркнул историческое значение этого дня для всей страны и призвал молодое поколение сохранять память о подвиге предков, которые ценой своей жизни обеспечили мирное будущее.

После митинга состоялось возложение цветов к бюстам героев-искитимцев. Мероприятие стало частью общегосударственного празднования Дня победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске прошло мероприятие, посвященное годовщине трагедии Беслана.

0
Кристина Уколова
Журналист

