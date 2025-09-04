В Искитиме почтили память героев Второй мировой войны

В Искитиме Новосибирской области состоялся торжественный митинг, посвященный 80-летию со дня окончания Второй мировой войны.

Мероприятие прошло 3 сентября на площадке у городского историко-художественного музея и Аллеи Героев.

Участие в церемонии приняли глава города Сергей Завражин и председатель Совета депутатов Юрий Мартынов. В своем выступлении мэр подчеркнул историческое значение этого дня для всей страны и призвал молодое поколение сохранять память о подвиге предков, которые ценой своей жизни обеспечили мирное будущее.

После митинга состоялось возложение цветов к бюстам героев-искитимцев. Мероприятие стало частью общегосударственного празднования Дня победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

