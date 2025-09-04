В Коченевском районе в ДТП погиб пешеход

В Коченевском районе вечером 3 сентября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Примерно в 20:59 на улице Нулевой километр неустановленный автомобиль, предположительно серебристая «Хонда ЦРВ», совершил наезд на пешехода.

Авария случилась у дома №1 на улице Центральной. Автомобиль двигался со стороны СНТ «Жемчужный» в направлении автодороги «Северный обход». Пешеход, которым оказался молодой человек 2005 года рождения, шёл по краю проезжей части и погиб на месте от полученных травм.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, которые устанавливают все обстоятельства трагедии.

