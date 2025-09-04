В Новосибирске укравшая карту у пенсионерки женщина раскаялась

В Новосибирске осудили местную жительницу за кражу денег с банковского счета.

Соответствующий приговор вынес Железнодорожный районный суд города.

Как установило следствие, 13 апреля 2025 года женщина нашла в магазине «Пятерочка» банковскую карту, которую потеряла 76-летняя пенсионерка. Не выходя из торговой точки, преступница воспользовалась картой и совершила покупки на сумму свыше 10 тысяч рублей.

Обвиняемая полностью признала свою вину и возместила причиненный ущерб. В рамках заглаживания вины она также приобрела для пострадавшей дорогостоящие лекарства.

С учетом раскаяния и других смягчающих обстоятельств суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

