82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
04 сентября, 11:26
пробки
4/10
погода
+13.5°C
курсы валют
usd 80.84 | eur 94.25
82.76% -1.2
сегодня
04 сентября, 11:26
пробки
4/10
погода
+13.5°C
курсы валют
usd 80.84 | eur 94.25
сегодня 10:20
общество

В центре Новосибирска временно закроют платные парковки

Фото: Сиб.фм

В центре Новосибирска временно ограничат работу платных парковок в связи с подготовкой и проведением двух крупных мероприятий — полумарафона имени Александра Раевича и Дней Республики Беларусь.

В период с 00:10 4 сентября до 23:55 6 сентября будет полностью закрыта парковка на Красном проспекте, 25. Дополнительно 6 сентября с 00:00 до 19:00 приостановят работу парковочные зоны по адресам Красный проспект, 18 и 38.

С 18 по 28 сентября парковка на Красном проспекте, 25 вновь будет закрыта — на этот раз в связи с проведением Дней Республики Беларусь в Новосибирске.

Раннее сообщалось, что в Новосибирске прошло мероприятие, посвященное годовщине трагедии Беслана.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.