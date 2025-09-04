В центре Новосибирска временно закроют платные парковки

В центре Новосибирска временно ограничат работу платных парковок в связи с подготовкой и проведением двух крупных мероприятий — полумарафона имени Александра Раевича и Дней Республики Беларусь.

В период с 00:10 4 сентября до 23:55 6 сентября будет полностью закрыта парковка на Красном проспекте, 25. Дополнительно 6 сентября с 00:00 до 19:00 приостановят работу парковочные зоны по адресам Красный проспект, 18 и 38.

С 18 по 28 сентября парковка на Красном проспекте, 25 вновь будет закрыта — на этот раз в связи с проведением Дней Республики Беларусь в Новосибирске.

