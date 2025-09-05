82.76% -1.2
сегодня 19:39
проиcшествия

Бывших сотрудников хлебного завода отправили в СИЗО в Новосибирске

Фото: freepik.com

По решению Ленинского районного суда Новосибирска два бывших сотрудника АО «Хлебообъединение Восход» будут содержаться под стражей как минимум до 29 октября.

Об этом пишет издание "Ъ-Сибирь".

Под арест отправлены экс-начальник управления капитального строительства предприятия Валерий Анищенко и Александр Солдышев. Данная информация была официально опубликована в аккаунте судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Следствие утверждает, что в период с 2021 по 2024 год Валерий Анищенко получил коммерческий подкуп на общую сумму 1,1 миллиона рублей. Предполагается, что деньги поступили от директора одной из коммерческих организаций в обмен на обеспечение выгодных условий при распределении подрядов на строительно-монтажные и ремонтные работы. По версии обвинения, его действия позволяли компании-подрядчику работать в приоритетном порядке в отсутствие конкурентов.

Александру Солдышеву в этой схеме отводится роль посредника. Мужчины были задержаны 3 сентября, а уже на следующий день им было предъявлено официальное обвинение.

Денис Дычаковский
Журналист

