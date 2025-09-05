Из новосибирского аэропорта открыли первый рейс в Бухару

В аэропорту Толмачево Новосибирска открыто прямое авиасообщение с Бухарой.

Первый рейс состоялся 2 сентября, в этот же день из узбекского города прибыл обратный самолет.

Сотрудники таможенной службы обработали более 300 пассажиров и около 2,8 тонн багажа. Новый маршрут стал пятым направлением в Узбекистан из Новосибирска — ранее уже выполнялись рейсы в Ташкент, Самарканд, Фергану и Наманган. Сообщение с Бухарой возобновлено впервые с 2023 года.

По данным аэропорта, за восемь месяцев 2025 года из Толмачево выполнено более 2,7 тысячи международных рейсов, включая направления в Казахстан, Киргизию и Армению. Руководство аэропорта отмечает рост спроса на деловые и туристические перелеты в страны ближнего зарубежья.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Толмачево задерживаются 25 рейсов.