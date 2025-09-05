В аэропорту Толмачево задерживаются 25 рейсов

В аэропорту Толмачево Новосибирска значительно увеличилось количество задерживающихся рейсов.

Согласно данным онлайн-табло, в настоящее время опаздывают 25 прибывающих самолетов, что втрое превышает показатели утреннего времени, когда задержки касались восьми рейсов.

Среди задерживающихся рейсов — самолеты из Усть-Каменогорска, Нижневартовска, Хабаровска, Мирного, Магадана, Владивостока, Красноярска, Барнаула, Норильска, Кызыла, Горно-Алтайска, Петропавловска-Камчатского, Абакана, Братска, Сургута, Иркутска, Санкт-Петербурга, Бишкека, Тюмени, Нового Уренгоя, Екатеринбурга, Стамбула и Сочи.

Также отменены два вылетающих рейса — в Москву и Якутск. Причины задержек и отмен рейсов не уточняются.

Ранее сообщалось, что туман окутал Новосибирск.