Новосибирская певица прокомментировала конфликт Мизулиной и Егора Крида

После скандала, разгоревшегося вокруг концерта Егора Крида в московских «Лужниках», новосибирская певица Алина Князева поделилась с Сиб.фм своим мнением о происходящем.

Конфликт между певцом и главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной возник из-за обвинений в «развратных действиях» на сцене во время большого концерта певца, включая откровенные костюмы и поцелуй с танцовщицей — Мизулина потребовала проверки Крида на предмет «развратных действий» и обвинила его в нарушении традиционных ценностей.

Однако новосибирская певица считает, что конфликт отражает проблему двойных стандартов, а не саму постановку.

«В выступлении Крида я не увидела ничего запредельного — сцена всегда была пространством для эмоций и провокации. В то же время в спорте, на соревнованиях, в гимнастике мы видим куда более смелые костюмы и движения, и это воспринимается как норма. Поэтому претензии именно к артисту выглядят избирательно», — поделилась девушка с корреспондентом Сиб.фм.

Певица также подчеркнула важность выработки общих правил для таких выступлений, чтобы избежать подобных скандалов в будущем.

«Например, можно заранее предупреждать зрителей о содержании отдельных номеров — чтобы каждый понимал, на что идёт. Тогда будет меньше поводов для громких скандалов и больше доверия к индустрии», — заключила Алина.

Напомним, что сам Егор Крид молчать о происходящем не стал и сразу же дал комментарий — он опубликовал развернутый ответ, в котором не только отверг обвинения, но и перешел в контратаку. Крид заявил, что не считает «красиво поставленный танцевальный номер» и поцелуй развратными действиями, подчеркнув, что поцелуи являются «неотъемлемой частью нормальных, здоровых отношений». Основной удар он направил на личную жизнь Мизулиной, напомнив о ее отношениях с певцом SHAMAN.