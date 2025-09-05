Новосибирский дихлофос и красноярская трагедия: суд выносит приговор отцу четверых погибших детей

В Красноярском крае близится к завершению судебный процесс по громкому делу об отравлении четверых детей из семьи Виноградовых.

На предпоследнее заседание, где состоялись прения сторон, были приглашены оба супруга, пережившие страшную трагедию. Обвиняемому отцу семейства, Дмитрию Виноградову, грозит условный срок.

Трагедия в Красной Сопке

Конец сентября 2024 года стал роковым для семьи Виноградовых из поселка Красная Сопка. Один за другим скончались их четверо детей в возрасте 6, 9, 11 и 13 лет. Как выяснилось в ходе длительного расследования, причиной гибели стало отравление инсектицидом — новосибирским средством от насекомых. На момент трагедии мать, Виктория Виноградова, была беременна пятым ребенком.

Следствие исключило версии с отравлением продуктами, водой или крысиным ядом. Основное подозрение пало на отца семейства, который незадолго до происшествия травил в доме мух с помощью дихлофоса.

Ход процесса и неожиданные показания

На последних заседаниях процесса в зале суда царило напряженное молчание. Прокурор вновь допросил мать погибших детей, Викторию Виноградову. Женщина неожиданно изменила свои первоначальные показания, заявив, что после обработки дом все-таки проветривался. Ранее она утверждала обратное. Свое расхождение она объяснила тяжелым психологическим состоянием и шоком, в котором пребывала на первых допросах.

Адвокат Дмитрия Виноградова, Евгений Гуртовенко, строил защиту на критике самого средства. Он заявил, что следствие проигнорировало ключевую деталь: инструкция и паспорт безопасности дихлофоса содержат противоречия, а производитель не предоставил доказательств его абсолютной безопасности. Юрист настаивает, что его подзащитный не заслуживает даже условного срока, а вина лежит прежде всего на производителе токсичного вещества.

Добавим, что производитель дихлофоса заявил о его безопасности. После изъятия продукции силовиками вопросов и претензий к предприятию не поступало.

Требование прокуратуры и последнее слово

Позиция обвинения осталась непреклонной. Прокурор потребовал для Дмитрия Виноградова два года лишения свободы условно. По версии следствия, мужчина грубо нарушил правила безопасности: превысил дозу химиката и распылил его на продукты питания, посуду и постельное белье.

Сам обвиняемый в разговоре с журналистами ранее признавал лишь факт использования дихлофоса, утверждая, что действовал строго по инструкции. В своем последнем слове в суде Дмитрий Виноградов был краток: «Прошу суд не судить строго».

Новое горе семьи

Даже после основной трагедии семью Виноградовых не отпустило горе. В феврале 2025 года внезапно скончался их трехмесячный сын, родившийся после смерти старших детей. Мальчик задохнулся во сне, захлебнувшись рвотными массами. Уголовное дело по факту его смерти по статье о причинении смерти по неосторожности было закрыто.

Приговор Дмитрию Виноградову суд огласит 9 сентября. Это решение станет финалом одного из самых резонансных и трагических дел в регионе.