сегодня 07:47
общество

В Новосибирске более 5,5 тыс детей заболели ОРВИ

Фото: Сиб.фм

На 35-й неделе 2025 года в Новосибирской области зарегистрировано 10 974 случая ОРВИ, более половины из которых составляют дети до 14 лет — 5 668 случаев.

Как пишет портал Om1 Новосибирск, несмотря на высокие показатели, заболеваемость снизилась на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основными возбудителями инфекций стали риновирусы и аденовирусы. Все выявленные штаммы соответствуют составу противогриппозных вакцин, что подтверждает эффективность профилактики.

Роспотребнадзор напоминает о мерах предосторожности: частая гигиена рук, проветривание помещений, сбалансированное питание и прогулки на свежем воздухе.

Напомним, что стал известен пик заболеваемости в Новосибирске.

0
Валерия Митрохина
Журналист

