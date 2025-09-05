В Новосибирске назвали время начала работы новой станции метро «Спортивная»

Новосибирцам сообщили о времени новой станции метро.

Сегодня, 5 сентября, в Новосибирске начнет работу станция метро «Спортивная». Торжественное открытие состоится в вечернее время, с участием мэра города Максима Кудрявцев. Об этом сообщает портал АиФ-Новосибирск.

Также в пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что платформы будут готовы к высадке и посадке пассажиров ориентировочно в 18:00 по местному времени.

Напомним, что станция «Спортивная» станет уникальным для России объектом. Это будет вторая станция на метромосту, построенная в постсоветский период, и первая в стране с двухтемпературной системой.