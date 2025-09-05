В Новосибирске торжественно открывали станцию метро «Спортивная»: как это было

5 сентября мэрия Новосибирска пригласила представителей СМИ на торжественное открытие новой станции метро «Спортивная». На месте работают наши коллеги, рассказываем и показываем функционал долгожданной станции.

Станция расположена рядом с ключевыми спортивными аренами, в том числе рядом с ледовой ареной «Сибирь», где проводит домашние матчи одноименный хоккейный клуб. Ее ввод в эксплуатацию улучшит логистику и повысит комфорт для болельщиков и гостей Новосибирска. Планируется, что ежесуточно станцией будут пользоваться до 62 тысяч пассажиров, что сделает ее одной из самых загруженных в местном метрополитене.

Строительство станции было сопряжено с рядом проблем и в итоге запуск станции откладывался в общей сложности на три года. Ранее мы разбирались, почему же так вышло.

Показываем, как выглядит станция изнутри.

В кадре выше представители подрядчика и заказчика станции.

Журналист Сиб.фм одним из первых прокатился на новом эскалаторе.

Указатели выходов из метро выглядят так.

Станцию освятили представители духовенства РПЦ.

На станции установили современные турникеты с возможностью оплаты с помощью биометрии.

Поезда метро начнут останавливаться на новой станции сегодня с 18:00.

На открытии была озвучена следующая информация: на сегодняшний день стоимость объекта составляет, по крайней мере по официальным бумагам, три миллиарда семьсот восемьдесят семь тысяч.

Рядом с выходом из метро наблюдается столпотворение новосибирцев.

Журналисты и спикеры покинули территорию станции. Торжественная часть на входе в нее вот-вот начнётся.

Торжественная часть уже для всех желающих началась.

Слово взял губернатор Андрей Травников.

«Строили действительно долго, вообще-то можно сказать: 50 лет, потому что именно в 1980-х годах появился план по строительству этой станции метро. Но тогда он остался на бумаге, а к реализации мы приступили уже в 21 веке, и честно нужно признаться: реализация шла сложно. Опыт строительства этой станции был накоплен потом и кровью, он будет использоваться для реализации наших дальнейших планов по развитию метрополитена. Отмечу, что переделывать всегда намного сложнее, чем начинать с чистого листа, с чистой площадки, но тем не менее, команда мэра с этим справилась. Наконец-то горожане получат удобную транспортную доступность до этого замечательного объекта «Сибирь-Арены», который уже полюбился и гостям, и новосибирцам. В ближайшее воскресенье станцией метро уже воспользуются тысячи самых лучших в мире болельщиков хоккейного клуба «Сибирь», — сказал Травников.

Слово взял мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

«Известно, что на День города мы обещали открыть станцию до первого матча «Континентальной хоккейной лиги». И он состоится 7 сентября с «Амуром». То есть мы выполнили обещание», — сказал мэр.

Поезда на новой станции начали останавливаться в 18.00. Спасибо, что были с нами. На этом мы завершаем трансляцию.