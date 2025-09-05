82.76% -1.2
сегодня 17:26
общество

В Новосибирске водитель маршрутки украл надувную куклу из-за неразделенной любви

Фото: Сиб.фм

В Заельцовском районе Новосибирска произошел необычный инцидент с кражей из магазина интимных товаров.

Как сообщает «Агентство безопасности ГВАРДИЯ», вечером 4 сентября нетрезвый посетитель похитил коробку с надувной куклой, воспользовавшись моментом, когда продавец отвлекся.

Особенностью случая стало то, что вор через несколько минут вернулся в магазин и попросил у персонала 40 рублей на проезд до дома. В этот момент сотрудники обнаружили пропажу и активировали тревожную сигнализацию.

Задержанный, работающий водителем маршрутного такси, объяснил свой поступок неразделенной любовью к кондукторше. Он признался, что оставил похищенный товар на скамейке в одном из дворов, однако ночные поиски не увенчались успехом.

Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что в Болотнинском районе НСО произошло ДТП с пострадавшими.

0
Кристина Уколова
Журналист

