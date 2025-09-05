82.76% -1.2
сегодня 16:32
общество

В Болотнинском районе НСО произошло ДТП с пострадавшими

Фото: управление ГАИ по НСО

5 августа, примерно в 14:25, на территории Болотнинского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, молодой водитель 2003 года рождения, находившийся за рулем внедорожника «Toyota Land Cruiser», двигался по автодороге Р-255 «Сибирь».

На 125-м километре трассы водитель иномарки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем «КАМАЗ». После удара «Toyota» также задела другой встречный грузовик — «Sitrak».

В результате аварии травмы получили водитель и пассажиры легкового автомобиля. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции для проведения осмотра и оформления. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Коченевском районе в ДТП погиб пешеход.

0
Денис Дычаковский
Журналист

