В Новосибирском зоопарке манулы начали готовиться к зиме

В Новосибирском зоопарке стартовал традиционный осенний сезон откорма манулов.

Эта важная процедура, которую в шутку называют «зажировкой», помогает диким котам подготовиться к предстоящим морозам. Специально для них увеличивают ежедневный рацион, чтобы животные могли набрать необходимую массу тела.

Как сообщается в телеграм-канале «Манулизация», на опубликованных кадрах запечатлена самка манула по кличке Мия. На видео сотрудник зоопарка приносит и оставляет у входа в её вольер миску со свежим мясом, что соответствует рациону хищного зверя. Сначала животное, периодически поглядывая на камеру, осторожно выглядывает из своего укрытия, затем хватает добычу зубами и быстро уносит её обратно в домик.

Главная цель сезонного откорма — помочь манулам набрать дополнительно от 2 до 2,5 килограммов веса. Этот запас жизненно необходим для успешной зимовки и поддержания энергии в холодный период года.

