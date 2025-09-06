82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
06 сентября, 13:30
пробки
4/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
82.76% -1.2
сегодня
06 сентября, 13:30
пробки
4/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
сегодня 11:16
общество

Под Новосибирском увековечили память легендарного лесника и ветерана ВОВ Тимофея Захарова

Фото: Минприроды НСО

На кордоне Кудряшовского бора установили памятную мемориальную доску в честь легендарного лесника Тимофея Захарова. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Новосибирской области 5 сентября.

Тимофей Артьемьевич проработалв Кудряшовском лесничестве 57 лет, имеет множество наград, звание ветерана труда, почетного лесовода России и другие. Помимо этого, Захаров являлся ветераном Великой Отечественной войны, был дважды ранен и дошёл до Польши.

За время работы в лесничестве Захаров высадил миллионы саженцев в Кудряшовском бору. Кордон, где он прожил больше полувека, называют «захаровским». Вверенную ему территорию лесник любил объезжать на коне.

Этим летом в Новосибирской области увековечили память военного хирурга Михаила Чегодаева, судьбу которого коллеги назвали «подвигом, растянутым на всю жизнь».

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Виктор Бобровников
Главный редактор

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.