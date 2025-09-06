Под Новосибирском увековечили память легендарного лесника и ветерана ВОВ Тимофея Захарова

На кордоне Кудряшовского бора установили памятную мемориальную доску в честь легендарного лесника Тимофея Захарова. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Новосибирской области 5 сентября.

Тимофей Артьемьевич проработалв Кудряшовском лесничестве 57 лет, имеет множество наград, звание ветерана труда, почетного лесовода России и другие. Помимо этого, Захаров являлся ветераном Великой Отечественной войны, был дважды ранен и дошёл до Польши.

За время работы в лесничестве Захаров высадил миллионы саженцев в Кудряшовском бору. Кордон, где он прожил больше полувека, называют «захаровским». Вверенную ему территорию лесник любил объезжать на коне.

