сегодня
06 сентября, 15:20
пробки
5/10
погода
+19.8°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
сегодня 12:35
Авто

В Новосибирске водитель кроссовера Honda CR-V сбил малыша на беговеле

Скриншот из видео АСТ-54

В Новосибирске водитель Honda CR-V сбил ребёнка на пешеходном переходе в ЖК «Березки элитный». Само ДТП произошло 5 сентября, видео с места событий опубликовал автомобильный паблик АСТ-54 6 сентября.

Судя по кадрам, водителю была прекрасно видна женщина с коляской на «зебре». Вместо того, чтобы снизить скорость, водитель нажал на газ. Из-за такого развития событий он попросту не мог заметить малыша на беговеле, который выехал прямо под колеса автомобиля.

Сегодня стало известно, что 13 детей пострадали в ДТП с питбайками в Новосибирске в этом году.

0
Александр Борисов
журналист

