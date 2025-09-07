82.76% -1.2
вчера 23:08
общество

В Новосибирске с 11 по 14 сентября могут пройти дожди

Фото: Сиб.фм

На следующей неделе в Новосибирске ожидается похолодание и дожди.

По данным сервиса «Яндекс Погода», в начале недели сохранится теплая погода: 8 сентября днем воздух прогреется до +19 градусов, а 9 сентября – до +18, осадков не ожидается.

Однако, начиная с четверга, 11 сентября, в город придет похолодание. Температура днем не превысит +15 градусов, ночью опустится до +12. Прогнозируются сильные дожди и усиление ветра.

К концу недели, в пятницу, температура воздуха снизится до +9 градусов. Осадки сохранятся до выходных.

Ранее Сиб.фм писал о том, что дожди и похолодание ожидаются в Новосибирской области.

0
Денис Дычаковский
Журналист

