сегодня 16:25
общество

Новосибирск почтил память жертв блокады Ленинграда

Фото: мэр Максим Кудрявцев

В Новосибирске прошла памятная акция, посвященная 84-й годовщине начала блокады Ленинграда.

Мэр города Максим Кудрявцев в своем обращении подчеркнул историческую связь Новосибирска с судьбой блокадников — в годы войны город принял более 120 тысяч эвакуированных ленинградцев.

Кудрявцев добавил, что ленинградцы совместно с новосибирцами запускали эвакуированные заводы и фабрики, работая для фронта.

Мэр заявил о необходимости сохранения памяти о этих событиях и о людях, чье мужество приближало Победу, назвав Ленинград символом несгибаемой воли народа, выстоявшего в нечеловеческих условиях.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске вспоминают День начала блокады Ленинграда.

0
Кристина Уколова
Журналист

