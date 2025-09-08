82.76% -1.2
сегодня
08 сентября, 13:09
пробки
4/10
погода
+19.2°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
сегодня 11:30
общество

В аэропорту Новосибирска задержали пьяного дебошира с рейса из Москвы

Фото: Сиб.фм

В аэропорту Толмачево Новосибирска полиция задержала пассажира рейса Москва–Новосибирск за агрессивное поведение на борту самолета.

Инцидент произошел 7 сентября сразу после посадки воздушного судна.

Экипаж самолета запросил помощь правоохранителей из-за неадекватных действий мужчины, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. По данным пресс-службы транспортного управления МВД по СФО, пассажир использовал ненормативную лексику, игнорировал замечания персонала и провоцировал конфликты с окружающими.

Для задержания нарушителя полицейским пришлось применить наручники. В отношении новосибирца составлен протокол по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения. Также проверяется наличие в его действиях признаков уголовно наказуемого хулиганства.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске неизвестный выстрелил в человека.

0
Кристина Уколова
Журналист


