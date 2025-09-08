В Новосибирске продают коллекцию автомобилей Hot Wheels за 350 тысяч рублей

В Новосибирске на продажу выставлена масштабная коллекция миниатюрных автомобилей Hot Wheels стоимостью 350 тысяч рублей.

Как сообщается в объявлении на популярной торговой площадке, в лот вошли тщательно подобранные экземпляры разных лет выпуска, включая как популярные, так и редкие модели.

Продавец подчеркивает, что все машинки находятся в отличном состоянии и представляют не только коллекционную ценность, но и могут стать выгодной инвестицией или оригинальным подарком для поклонников бренда.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске продают редкий Ford Torino 1972 года за 4,9 миллиона рублей.