82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
08 сентября, 18:24
пробки
6/10
погода
+17.7°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
82.76% -1.2
сегодня
08 сентября, 18:24
пробки
6/10
погода
+17.7°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
сегодня 16:19
общество

В Новосибирске продают коллекцию автомобилей Hot Wheels за 350 тысяч рублей

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске на продажу выставлена масштабная коллекция миниатюрных автомобилей Hot Wheels стоимостью 350 тысяч рублей.

Как сообщается в объявлении на популярной торговой площадке, в лот вошли тщательно подобранные экземпляры разных лет выпуска, включая как популярные, так и редкие модели.

Продавец подчеркивает, что все машинки находятся в отличном состоянии и представляют не только коллекционную ценность, но и могут стать выгодной инвестицией или оригинальным подарком для поклонников бренда.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске продают редкий Ford Torino 1972 года за 4,9 миллиона рублей.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.