сегодня
08 сентября, 18:24
сегодня 16:03
общество

В Новосибирске закрыли казино с доходом организаторов в 700 тысяч рублей в день

Фото: УФСБ России по Новосибирской области

В Новосибирске пресечена деятельность крупного подпольного игорного клуба.

По информации правоохранительных органов, нелегальное казино, располагавшееся в цоколе жилого дома на улице Бориса Богаткова, приносило своим владельцам ежедневный доход порядка семисот тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники управления ФСБ изъяли из помещения все игровое оборудование и документацию, свидетельствующую о ведении неучтенной финансовой деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по региону.

По решению суда предполагаемый организатор азартного бизнеса был взят под стражу. Еще четверых его предполагаемых сообщников суд поместил под домашний арест. В отношении фигурантов уголовного дела следователи также ходатайствовали о наложении ареста на их имущество на общую сумму семь миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной организации и проведении азартных игр вне предназначенных для этого зон.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске раскрыта сеть нелегальных казино.

0
Денис Дычаковский
Журналист

