82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
08 сентября, 09:16
пробки
5/10
погода
+9.9°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
82.76% -1.2
сегодня
08 сентября, 09:16
пробки
5/10
погода
+9.9°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
сегодня 07:48
общество

В Новосибирске запечатлели лунное затмение

Фото: Сиб.фм / Сергей Ощепков

В ночь с 7 на 8 сентября в Новосибирске прошло полное лунное затмение, которое стало доступным для наблюдения по всей России.

Особенность явления — Луна не исчезает, а приобретает красноватый оттенок, известный как «кровавая Луна». Это происходит из-за того, что солнечные лучи, проходя через атмосферу Земли, рассеиваются и частично достигают Луны.

Психологически лунное затмение может усиливать эмоциональную восприимчивость, тревожность и склонность к импульсивным решениям.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске синоптики назвали точную дату бабьего лета.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.