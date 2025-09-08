В Новосибирске запечатлели лунное затмение

В ночь с 7 на 8 сентября в Новосибирске прошло полное лунное затмение, которое стало доступным для наблюдения по всей России.

Особенность явления — Луна не исчезает, а приобретает красноватый оттенок, известный как «кровавая Луна». Это происходит из-за того, что солнечные лучи, проходя через атмосферу Земли, рассеиваются и частично достигают Луны.

Психологически лунное затмение может усиливать эмоциональную восприимчивость, тревожность и склонность к импульсивным решениям.

