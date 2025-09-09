Новосибирец подвергся нападению агрессивных водителей в Сочи

Житель Новосибирска столкнулся с агрессией со стороны водителей во время отпуска в Сочи.

Инцидент произошел 7 сентября в микрорайоне Лазаревское на перекрестке улиц Лазаревская и Калараш, когда семья сибиряка совершала поездку по маршруту Сочи–Туапсе.

По словам пострадавшего, серный кроссовер китайского производства начал мешать его перестроению, после чего перегородил дорогу и остановился. Как видно на записи с видеорегистратора, двое мужчин вышли из автомобиля-нарушителя: один из них пытался открыть дверь машины новосибирца, другой наносил удары по стеклу.

Водителю удалось избежать эскалации конфликта — он резко вывернул руль и покинул место происшествия. Видео инцидента было опубликовано в телеграм-канале «ЧП Краснодара и края».

