В Новосибирске ищут водителя, который сбил девочку и скрылся

Мужчину, скрывшегося с места ДТП, разыскивают в Новосибирске.

Сотрудники ДПС УМВД России по Новосибирску разыскивают мужчину, скрывшегося с места ДТП. По данным пресс службы ведомства, инцидент произошел 13 августа 2025 года на улице Свечникова, где водитель наехал на 7-летнюю девочку-велосипедиста.

Ребенок не пострадал. Все обстоятельства происшествия уточняются.

Просьба ко всем, кто может помочь в установлении местонахождения подозреваемого, обратиться по телефонам: 8 (383) 232 23 35 или 8 (923) 238 81 04.