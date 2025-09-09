82.76% -1.2
сегодня 14:37
проиcшествия

В Новосибирске ищут водителя, который сбил девочку и скрылся

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

Мужчину, скрывшегося с места ДТП, разыскивают в Новосибирске.

Сотрудники ДПС УМВД России по Новосибирску разыскивают мужчину, скрывшегося с места ДТП. По данным пресс службы ведомства, инцидент произошел 13 августа 2025 года на улице Свечникова, где водитель наехал на 7-летнюю девочку-велосипедиста.

Ребенок не пострадал. Все обстоятельства происшествия уточняются.

Просьба ко всем, кто может помочь в установлении местонахождения подозреваемого, обратиться по телефонам: 8 (383) 232 23 35 или 8 (923) 238 81 04.

Александр Борисов
журналист

