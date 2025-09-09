82.76% -1.2
сегодня 18:03
проиcшествия

В Новосибирске снова возбудили дело о забытой в теле ребенка струне

Фото: предоставлено героем публикации "АиФ-Новосибирск"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела о забытой в теле ребенка струне от катетера.

Инцидент произошел с мальчиком, который приехал с матерью из Казахстана в Новосибирск для проведения операции на сердце в центре имени Мешалкина. В ходе процедуры 27 марта врачи ввели ему в бедренную артерию полуметровую струну для катетера, однако затем забыли ее извлечь. Удалить инородный предмет из организма ребенка позже согласился специалист из Италии, который успешно провел необходимую операцию. Об этом пишет "АиФ-Новосибирск".

После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем оказании медицинской помощи несовершеннолетнему. Первоначально следствие приостановилось, так как официально вред здоровью мальчика установлен не был. Однако затем дело было возбуждено повторно.

Как пояснила адвокат семьи, сначала районная прокуратура Новосибирска отменила постановление о возбуждении уголовного дела. Следователь обжаловал это решение, и после повторного обращения в приемную главы СК России расследование было возобновлено. В настоящее время его ход взят на контроль центральным аппаратом ведомства.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Бастрыкин поручил проверить инцидент с подростками в Новосибирске.

Денис Дычаковский
Журналист

