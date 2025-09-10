82.76% -1.2
сегодня 20:40
общество

Остановку «ТЭЦ-2» в Новосибирске перенесут из-за строительства моста

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске в связи со строительством нового мостового перехода через Обь планируется перенос остановки общественного транспорта «ТЭЦ-2».

Согласно решению городских властей, остановочный пункт на проезде Энергетиков будет перемещен на 50 метров вперед по направлению движения транспорта. Данные изменения обусловлены необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения и оптимизации транспортных потоков во время масштабных строительных работ. Реализация проекта позволит минимизировать неудобства для пассажиров общественного транспорта в период реконструкции.

Ранее сообщалось, что бугринский мост в Новосибирске стал местом массового нарушения скоростного режима.

0
Кристина Уколова
Журналист

