сегодня
11 сентября, 01:14
пробки
0/10
погода
+9.1°C
курсы валют
usd 84.92 | eur 99.82
сегодня
11 сентября, 01:14
пробки
0/10
погода
+9.1°C
курсы валют
usd 84.92 | eur 99.82
вчера 23:26
общество

В Новосибирске разыскивают пропавшую 15-летнюю Карину Тютикову

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске разыскивают пропавшую 15-летнюю Карину Тютикову, которая исчезла в Октябрьском районе города 3 сентября.

По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», приметы девушки: рост 163 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, серо-голубые глаза.

На момент исчезновения она была одета в белую рубашку с длинным рукавом, черные брюки и черно-белые ботинки, при себе имела черный рюкзак. Всех, кто обладает информацией о местонахождении Карины, просят сообщить по телефонам горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Ранее сообщалось, что прокуратура в Новосибирске контролирует расследование дела об истязании.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
