В Новосибирске разыскивают пропавшую 15-летнюю Карину Тютикову, которая исчезла в Октябрьском районе города 3 сентября.

По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», приметы девушки: рост 163 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, серо-голубые глаза.

На момент исчезновения она была одета в белую рубашку с длинным рукавом, черные брюки и черно-белые ботинки, при себе имела черный рюкзак. Всех, кто обладает информацией о местонахождении Карины, просят сообщить по телефонам горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.

