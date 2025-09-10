82.76% -1.2
сегодня 21:48
общество

Андрей Травников обсудил с жителями Оби развитие городской инфраструктуры

Фото: Сиб.фм

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел встречу с жителями города Обь, в ходе которой обсудил ключевые проблемы развития муниципалитета.

Как сообщает официальный телеграм-канал региона, участники подняли вопросы транспортной доступности новой поликлиники, обновления моста через реку Власиха, улучшения автобусного сообщения и установки светофора на улице Линейной.

Отдельное внимание было уделено проблемам стабильного электроснабжения, регулярного вывоза отходов и модернизации путепровода над железнодорожными путями. В ответ на обращения граждан губернатор поручил проработать строительство новой канализационной насосной станции и модернизацию электросетей в рамках инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций.

В рамках визита Травников также провел встречу с ветеранами СВО и их семьями, обсудив меры поддержки и социальной адаптации участников специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что Анатолий Локоть возглавил совет директоров «Сибпроектнииавиапром».

0
Кристина Уколова
Журналист

