Индустриальный парк «Нова» в Новосибирске получит 250 млн рублей федеральной субсидии

Новосибирский индустриальный парк «Нова» получит федеральную субсидию в размере 250 миллионов рублей на развитие промышленной инфраструктуры.

Как сообщает Корпорация развития Новосибирской области, проект вошел в число получателей государственной поддержки.

Парк расположен в Октябрьском районе города на площади 32,2 гектара. Планируется, что на его территории разместятся более 40 компаний-резидентов с общим объемом инвестиций до 20 миллиардов рублей. Проект предусматривает создание свыше 2 тысяч рабочих мест.

Резидентам будут предложены участки площадью от 30 соток до 30 гектаров с полным набором инженерных коммуникаций: электричеством, газом, водоснабжением и дорожной инфраструктурой.

