IT-отрасль Новосибирской области показывает ощутимый рост

IT-отрасль Новосибирской области демонстрирует стабильный рост, который не замедлила даже сложная макроэкономическая обстановка.

По данным министерства цифрового развития региона, за первое полугодие 2025 года налоговые поступления от компаний сектора увеличились на 20–30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналогичная динамика ожидается и по итогам года.

Сумма уплаченных налогов в консолидированный бюджет уже превысила 7 миллиардов рублей. В регионе зарегистрировано около трех тысяч IT-компаний, в которых работают примерно 30 тысяч специалистов. Доля отрасли в валовом региональном продукте достигает 4%, что сравнимо с вкладом сельского хозяйства или строительства и превышает средние показатели как по России, так и по Сибирскому федеральному округу.

Развитию сектора способствуют федеральные меры поддержки, включая отсрочку от армии для сотрудников и льготную ипотеку. По последней программе уже выдано 3,5 тысячи кредитов на общую сумму свыше 24 миллиардов рублей. Пользуются спросом и меры господдержки для крупных инвестиционных проектов.

Новосибирская область укрепляет статус IT-столицы России и центра подготовки кадров. Для этого совместно с компаниями отрасли создано около 40 специализированных лабораторий, а на базе вузов работают профильные кафедры, что способствует насыщению рынка квалифицированными специалистами.

