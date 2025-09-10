Молодые офицеры заступили на боевое дежурство в новосибирском ракетном соединении

В Новосибирском ракетном соединении состоялась торжественная церемония первого заступления на боевое дежурство молодых офицеров — выпускников военных вузов 2025 года.

Как сообщает Минобороны России, лейтенанты вошли в состав дежурных смен, отвечающих за пуски межконтинентальных баллистических ракет.

«Чувства, конечно, переполняют! Это и гордость, и волнение, и огромное осознание ответственности», — поделился гвардии лейтенант Кирилл Сюткин.

После торжественного построения офицеры заняли места за пультами стратегических ракетных комплексов. Отмечается, что многие из них получили служебные квартиры за отличные показатели в учебе и боевой подготовке.

