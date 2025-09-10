82.76% -1.2
сегодня 16:04
общество

МВД опровергло новые ограничения для водителей авто в Новосибирске с 8 сентября

Фото: Сиб.фм

По данным ряда новосибирских средств массовой информации, с 8 сентября в регионе якобы должны были начать строго контролировать содержимое автомобильных бардачков.

В статьях СМИ утверждалось, что водителям грозят штрафы или даже лишение прав за обнаруженные в машине пустые алкогольные бутылки, рецептурные лекарства без назначения врача, легковоспламеняющиеся жидкости или антирадары.

Однако Главное управление МВД России по Новосибирской области официально опровергло эту информацию. В ведомстве подчеркнули, что подобные сведения не соответствуют действительности, и рекомендовали гражданам следить за изменениями в законодательстве только через официальные источники.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в новосибирском ГАИ назвали основной фактор, приводящий к ДТП в регионе.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Денис Дычаковский
Журналист

