сегодня 18:55
общество

Новосибирская молодежь изучает ПДД на образовательном форуме

Фото: скриншот с видео ГАИ

На территории Образовательного парка им. О. Кошевого проходит молодежный форум "ПРОмолодежь".

В его рамках для представителей Сибирского Федерального округа организованы специальные образовательные площадки, посвященные безопасности дорожного движения.

Участники форума изучают правила безопасного поведения на дороге. В рамках программы молодые люди знакомятся с техническим оснащением патрульных автомобилей, специальным оборудованием и методами оперативной работы, которые используют сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области открылся молодежный форум «ПроРегион» с участием 300 человек из 43 регионов.

