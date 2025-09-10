Новосибирская молодежь изучает ПДД на образовательном форуме

На территории Образовательного парка им. О. Кошевого проходит молодежный форум "ПРОмолодежь".

В его рамках для представителей Сибирского Федерального округа организованы специальные образовательные площадки, посвященные безопасности дорожного движения.

Участники форума изучают правила безопасного поведения на дороге. В рамках программы молодые люди знакомятся с техническим оснащением патрульных автомобилей, специальным оборудованием и методами оперативной работы, которые используют сотрудники Госавтоинспекции.

