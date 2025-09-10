82.76% -1.2
сегодня
10 сентября, 21:59
пробки
2/10
погода
+12.2°C
курсы валют
usd 84.92 | eur 99.82
сегодня
10 сентября, 21:59
пробки
2/10
погода
+12.2°C
курсы валют
usd 84.92 | eur 99.82
сегодня 19:46
спорт

Новосибирцы завоевали бронзу Кубка России по кёрлингу

Фото: Минспорта НСО

В кёрлинг-клубе «Пингвин» завершился Кубок России по кёрлингу среди смешанных команд.

Победителем турнира стала сборная Иркутской области, а команда из Новосибирска завоевала бронзовые награды. Вслед за этим в регионе стартовали соревнования в дисциплине «смешанные пары». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта НСО.

В турнире смешанных команд, где участвуют по два мужчины и две женщины, борьбу за главный трофей вели 16 коллективов из девяти регионов страны.

Новосибирскую область представляли четыре команды, и все они продемонстрировали высокую конкурентоспособность, что свидетельствует о глубине резерва и общей силе региональной сборной.

На групповом этапе участники были разделены на две группы. Команда «Новосибирская область-1» одержала шесть побед в семи матчах, вторая команда выиграла пять встреч, третья и четвертая — четыре и две победы соответственно. В полуфиналы вышли два новосибирских состава.

В решающей стадии «Новосибирская область-1» уступила в экстра-энде команде «Иркутская область — Комсомолл 1», которая в итоге стала чемпионом, одержав в финале девятую победу на турнире. Второй состав новосибирцев также проиграл в полуфинале команде «Москва-1». В матче за третье место новосибирская команда взяла верх над своими земляками, обеспечив себе бронзовые медали.

Вслед за этим в «Пингвине» стартовал Кубок России среди смешанных пар, в котором принимают участие 20 команд из разных регионов России. Финальные игры запланированы на 13 сентября.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирские биатлонисты завоевали ряд наград на Кубке Содружества в Сочи.

0
Денис Дычаковский
Журналист

