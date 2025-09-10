Проекты Новосибирской области вошли в федеральный план развития инфраструктуры до 2030 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил комплексный план развития инфраструктуры до 2030 года с перспективой до 2036 года, включивший ключевые проекты Новосибирской области.

Согласно распоряжению правительства, в перечень вошли 280 общегосударственных объектов, включая строительство второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Толмачево к 2027 году, новой детской областной больницы на 280 коек к 2028 году и кампуса мирового уровня площадью 77 909 кв. метров к 2026 году.

Транспортная инфраструктура будет модернизирована за счет строительства и реконструкции участков трассы Р-256 «Чуйский тракт», включая участок Новосибирск–Линево протяженностью 20 км к 2026 году, а также завершения мостового перехода через Обь в створе Ипподромской и транспортной развязки в створе Станиславского к 2025 году.

Для обеспечения синхронного развития инфраструктуры региональным властям рекомендовано актуализировать схемы территориального планирования. Проекты реализуются в рамках межведомственного взаимодействия по развитию Сибирского федерального округа, инициированного вице-премьером и поддержанного Михаилом Мишустиным.

