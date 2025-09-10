82.76% -1.2
сегодня 19:20
общество

Ремонт Толмачёвского шоссе в Новосибирске завершению

Фото: Сиб.фм

Ремонтные работы на Толмачёвском шоссе — ключевой магистрали, ведущей к аэропорту Толмачёво, — выходят на завершающий этап.

Подрядная организация ООО «Стройсити» практически завершила укладку нового асфальтобетонного покрытия на участке протяженностью 2,2 км. Для обеспечения бесперебойного движения работы проводились в ночное время.

Как отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, осталось выполнить лишь финальные работы: нанести дорожную разметку и благоустроить обочины. Качество работ находится под строгим контролем — специалисты лаборатории МКУ «УДС» проводят выборочные проверки уложенного покрытия.

Всего в этом году в Новосибирске запланирован ремонт 47,67 км дорог. Благодаря дополнительному финансированию из областного бюджета и эффективной экономии на торгах, удалось успешно расширить первоначальную программу ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе отремонтируют остановку "Строительная".

0
Кристина Уколова
Журналист

