Стоимость доллара в банках Новосибирска начала расти

Курс доллара вплотную приблизился к максимальным значениям, зафиксированным в апреле, в том числе и в новосибирских банках.

На межбанковском рынке 9 сентября американская валюта достигла отметки 83,4 рубля. Всего два месяца назад доллар стоил на 5–6 рублей дешевле. По данным на текущий момент, в отделениях новосибирских банков его можно приобрести по цене от 82,3 до 96 рублей. При этом, как отмечают финансисты, ажиотажного спроса пока не наблюдается. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Специалисты связывают сложившуюся ситуацию с тем, что период летней стабильности для рубля завершился. Длительная консолидация сменилась резким движением, что полностью соответствует рыночным закономерностям.

Ослабление национальной валюты объясняется целым рядом факторов. Среди них — отмена обязательной продажи валютной выручки, геополитическая неопределенность, снижение ключевой ставки Банка России, а также рекордно низкие объёмы продажи валюты экспортёрами. Кроме того, в августе значительно увеличился спрос на доллары и евро со стороны населения и бизнеса.

Прогнозы аналитиков следующие: до конца года курс может достигнуть 86,4 рубля за доллар, а в 2026 году — приблизиться к отметке 96 рублей. Глава ВТБ Костин, в свою очередь, отметил, что уровень 90 рублей был бы комфортным для бюджета.

