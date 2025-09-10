В Новосибирске агрессивные собаки напали на девушку

Агрессивные псы напали на девушку и её шпица в микрорайоне Марсель.

29 августа 2025 года в микрорайоне Марсель произошло нападение двух собак на девушку и её питомца. Один из агрессоров — собака-дворняжка, второй — кане-корсо, оба принадлежат одной владелице. Свидетели инцидента рассказали, что девушка получила травмы, когда пыталась спасти шпица — псы прокусили ей пальцы.

Местные жители уже не раз жаловались участковому на хозяев животных, которые не используют намордники, однако безрезультатно. В ответ участковый заявил, что это не в его компетенции.

Сегодня же агрессивные собаки вновь нанесли ущерб, убив маленькую собаку. Ожидается, что следующей жертвой может стать человек, если ситуация не изменится. Об этом сообщили в Telegram-канале ACT-54 Black.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. Участковые опросили обе стороны происшествия, а пострадавшая проходит судебно-медицинскую экспертизу. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение.

Напомним, что 23 января 2025 года стая бродячих собак напала на женщину возле мусорного полигона «Левобережный» — пострадавшая скончалась от многочисленных рваных ран.