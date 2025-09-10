В Новосибирске изменится схема движения на площади Труда

В Новосибирске начинается поэтапный запуск движения по съездам нового мостового перехода через Обь в районе улицы Ипподромской.

Первый этап ввода в эксплуатацию уже стартовал.

Согласно информации мэрии, на первом этапе открыты для движения съезды №7 и №24. Они соединяют улицу Станционную с проездом Энергетиков и Димитровским мостом. В связи с изменением организации движения остановку общественного транспорта «ТЭЦ-2» временно перенесли на 50 метров в сторону дома №4 на улице Станционной.

До 1 октября въезд на улицу Малую Станционную будет организован по двум маршрутам: через проезд Энергетиков, съезд у гипермаркета «Лента» и улицу Школьную, либо через разворот на улице Станционной со стороны города Обь.

Следующий этап, который запланирован на 1 октября 2025 года, предусматривает открытие съезда №6.1, который свяжет площадь Труда с улицей Малой Станционной.

