82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
10 сентября, 21:59
пробки
2/10
погода
+12.2°C
курсы валют
usd 84.92 | eur 99.82
82.76% -1.2
сегодня
10 сентября, 21:59
пробки
2/10
погода
+12.2°C
курсы валют
usd 84.92 | eur 99.82
сегодня 20:10
общество

В Новосибирске изменится схема движения на площади Труда

Фото: ГК «ВИС»

В Новосибирске начинается поэтапный запуск движения по съездам нового мостового перехода через Обь в районе улицы Ипподромской.

Первый этап ввода в эксплуатацию уже стартовал.

Согласно информации мэрии, на первом этапе открыты для движения съезды №7 и №24. Они соединяют улицу Станционную с проездом Энергетиков и Димитровским мостом. В связи с изменением организации движения остановку общественного транспорта «ТЭЦ-2» временно перенесли на 50 метров в сторону дома №4 на улице Станционной.

До 1 октября въезд на улицу Малую Станционную будет организован по двум маршрутам: через проезд Энергетиков, съезд у гипермаркета «Лента» и улицу Школьную, либо через разворот на улице Станционной со стороны города Обь.

Следующий этап, который запланирован на 1 октября 2025 года, предусматривает открытие съезда №6.1, который свяжет площадь Труда с улицей Малой Станционной.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске закончили ремонт дороги к Заельцовскому кладбищу.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.