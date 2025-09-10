82.76% -1.2
сегодня 21:29
общество

В Новосибирске планируют пустить трамвай до микрорайона «Пригородный простор»

Фото: Сиб.фм

Власти Новосибирска планируют расширение трамвайной сети в западной части Ленинского района.

Согласно опубликованному постановлению, предусмотрено строительство автомобильной эстакады с трамвайными путями в направлении микрорайона «Пригородный простор».

Новая линия будет проложена от перекрестка улиц Титова и Дукача вдоль железной дороги с организацией путепровода. На пересечении с Толмачёвским шоссе запланирована круговая развязка. Проект также включает продление автомобильной дороги до границы города.

Ранее сообщалось, что трамвай в Новосибирске пустят до главного автовокзала.

Кристина Уколова
Журналист

