В Новосибирске планируют пустить трамвай до микрорайона «Пригородный простор»

Власти Новосибирска планируют расширение трамвайной сети в западной части Ленинского района.

Согласно опубликованному постановлению, предусмотрено строительство автомобильной эстакады с трамвайными путями в направлении микрорайона «Пригородный простор».

Новая линия будет проложена от перекрестка улиц Титова и Дукача вдоль железной дороги с организацией путепровода. На пересечении с Толмачёвским шоссе запланирована круговая развязка. Проект также включает продление автомобильной дороги до границы города.

Ранее сообщалось, что трамвай в Новосибирске пустят до главного автовокзала.