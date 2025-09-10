В Новосибирской области в конце недели резко похолодает до +1 градуса ночью

В Новосибирской области ожидается резкое похолодание к концу рабочей недели.

Согласно прогнозу Западно-Сибирского УГМС, в ночные часы температура опустится до +1...+6 градусов, а дневная составит всего +13...+18 градусов.

Самым холодным днем станет суббота, 12 сентября, когда температура в регионе не поднимется выше +11...+16 градусов, а в Новосибирске — +13...+15 градусов. В эти дни в отдельных районах ожидаются дожди различной интенсивности и повышенная облачность.

На следующей неделе погода стабилизируется: осадки прекратятся, а температура начнет постепенно повышаться.

